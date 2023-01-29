كتلة الصحفي تقرر عدم المشاركة في المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين

قررت كتلة الصحفي الفلسطيني اليوم الأحد 29/1/2023 عدم المشاركة فيما يسمى بالمؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين المقرر عقده اليوم الأحد في مدينتي غزة ورام الله ، داعيةً الزملاء الصحفيين إلى مقاطعته حتى لا يشاركوا في مسرحية ستؤدي إلى تكريس نظام الفئوية داخل نقابة لا تمثل الجميع .

وقالت الكتلة إن القرار جاء بعد المداولات والمشاورات ، بالإضافة لعدم توفر الأسس القانونية السليمة ، وعدم التعاطي مع مبادرة وحراك الصحفيين الذين طالبوا بإجراء إصلاح للنظام الداخلي بما يضمن أن تكون أي انتخابات مقبلة ديمقراطية وشفافة ، ولأن الأمانة العامة رفضت نشر سجل أعضاء النقابة .

وكان حراك الصحفيين الفلسطينيين، أعلن مقاطعة المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين اليوم الأحد، لإقرار النظام الداخلي الذي أقرته نقابة الصحفيين بالضفة الغربية المحتلة، وسيعرض على التصويت.

ودعا الحراك في بيان له أمس، الزملاء الصحفيين إلى عدم المشاركة في هذا المؤتمر، محملاً الجهات الرقابية مسؤولية تمرير هذا النظام بخطورته وشكله المطروح.

وقال الحراك إن قرار المقاطعة جاء بعد "الاطلاع على النظام الداخلي الذي أقرته نقابة الصحفيين، والذي سيعرض للتصويت اليوم الأحد في المؤتمر الاستثنائي، وبالنظر إلى الخطورة الكبيرة في التعديلات الواردة، وبعد استنفاذ كل الجهود للمشاركة في مؤتمر قانوني".

