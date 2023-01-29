سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 23 يناير 2023، يبحث المواطنون في لبنان عن سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 29 يناير 2023، حيث شهد سعر الدولار اليوم في لبنان ارتفاعا ملحوظا مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء وعند الصرافين والبنوك الرسمية، وفي هذه المقالة سننشر عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار اليوم في لبنان الأحد 29 يناير 2023.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان، سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية شهد قفزة كبيرة خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث بلغ سعر الدولار اليوم في لبنان، في المصارف الرسمية عند 1507.5 ليرة للدولار الأمريكية بحسب بيان مصرف لبنان المركزي، لكن فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سينشر لكم أيضا، سعر صرف الدولار اليوم في لبنان سواء في البنوك أو المصارف اللبنانية أو عند الصرافين.

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سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء، وبعد الاطلاع على سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء، تبين أن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بلغ، ما بين 58000 و58500 ليرة للدولار في السوق السوداء، بعد أن كان قد انخفض مساء السبت إلى قرابة 55000 ليرة للدولار.





سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين، ويتوجه معظم المواطنين اللبنانيين لصرف عملتهم الوطنية مقابل الدولار الأمريكي لليوم الأحد 29 يناير 2023، حيث أعلن أحد المصارف عن سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار ويمكن للأفراد والمؤسسات، سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين، سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 23 يناير 2023.