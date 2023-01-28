منخفضان جويان يضربان فلسطين وهذه تفاصيلهما

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم السبت 28 يناير 2023، عن الحالة الجوية الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، وموعد المنخفضات الجوية التي ستضرب البلاد.

وقال الراصد العلامي في تصريح صحفي: "إن فلسطين تبدأ التأثر بمنخفضين جويين يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، مصحوبين بأمطار غزيرة ورياح قوية وأجواء باردة، مشيراً إلى أنهما يستمران حتى يوم الخميس.

وأشار العلامي إلى أن المنخفضين يشهدان عودة للأمطار يشملان معظم المحافظات الفلسطينية الشمالية والوسطى والجنوبية "بما فيها جنوب الضفة وقطاع غزة"، وتسود كذلك أجواء باردة بشكل لافت وهبات قوية للرياح.

يشار إلى أن معدل كميات الأمطار في المناطق الفلسطينية منخفضة جداً، تتراوح من 20- 40% في غالبية المناطق الفلسطينية بشكل عام، رغم قرب انتهاء مربعانية الشتاء الحالي التي تعد من بين أسوأ 7 مربعانيات في آخر 30 عاماً،