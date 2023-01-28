الصحة: بتر جزء من قدم مواطن أصيب برصاص الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت 28/1/2023م، بتر جزء من قدم مواطن أصيب برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة يعبد جنوب مدينة جنين في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي:" إن إصابة برصاص الاحتلال الحي في القدم، وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي من بلدة يعبد، وأدت لبتر جزء من القدم".

واندلعت مساء اليوم السبت، مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان قرب (مفرق كفيرت) بالقرب من يعبد جنوب غرب جنين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان أسفرت عن إصابة عدد منهم بالرصاص والاختناق.

يشار إلى أن مدن الضفة الفلسطينية تشهد حالة من الغليان والتوتر، أثر توغل آلة البطش "الإسرائيلية" في دمنا أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في مدينة ومخيم جنين وأخرها المجزرة المرتكبة، والتي أسفرت عن ارتقاء 9 شهداء وعشرات الجرحي.