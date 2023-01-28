خبير في الشأن "الإسرائيلي" يكشف عن القرارات المتوقعة "للكابينت" 

تنعقد في هذه الأثناء جلسة للمجلس الأمني المصغر "الكابينت" الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، للمصادقة على عدة قرارات تُعاقب الفلسطينيين.

ونقل الخبير في الشأن "الإسرائيلي" د. ناصر اللحام، عن الصحفي باراك ربيد، بأن نتانياهو سوف يطلب من أعضاء الكابينت خلال الجلسة المصادقة على 5 قرارات وهي، تقديم قانون طرد عائلات منفذي العمليات من القدس، واغلاق فوري أو هدم منازل المنفذين، واعتقال أبناء العائلة، وزيادة قوات الجيش في الضفة الغربية، وتسريع منح رخص سلاح للمستوطنين.

وأشار الخبير في الشأن "الإسرائيلي" إلى أنها قرارات بعقوبات جماعية مخالفة للقانون الدولي.



