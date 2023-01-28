أسرى "عوفر" يقررون إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام غداً

قرر الأسرى الفلسطينيون في سجن (عوفر) "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت 28 يناير 2023، إرجاع وجبات الطعام يوم غد، وإغلاق الأقسام، وذلك في أولى خطواتهم الاحتجاجية على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى من السجّان وقوات القمع معاً.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي، بأن خطوات الأسرى غداً تعني وقف جميع إجراءات الحياة الاعتقالية اليومية التي يفرضها واقع الحياة داخل الأسر)، وذلك ردًا على عملية القمع الهمجية التي نفذتها قوات القمع بحق الأسرى في قسم (22)، وكذلك الاقتحام الذي طال قسم (12) في السجن.

وتعرض الأسرى إلى سلسلة عمليات اقتحام وعقوبات في سجون (مجدو، النقب، وعوفر، والدامون)، وعلى ضوء ذلك أكدت الحركة الأسيرة أن ذلك لن يمر دون حساب والساعات القادمة ستشهد تصعيد في خطواتهم.

بدورها، أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، مساء اليوم السبت28/1/2023م، أن الاعتداء على أسرانا بالذات في سجون "عوفر" و"مجدو" و"النقب" و"الدامون" لن يمر دون حساب.

وشددت الحركة الوطنية الأسيرة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن الساعات القادمة ستشهد تصعيدًا في خطواتنا في مواجهة هذا العدوان المستمر، داعية جماهير شعبنا للوقوف إلى جانب أسراهم، ومساندتهم بكافة الوسائل والأدوات الممكنة.