القيادي حميد: عملية الشهيد علقم أكّدت حتمية الوعد الرباني في تطهير الأقصى

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد حميد، مساء اليوم السبت 28 يناير 2023، أنّ مداد الشهداء يزيد مسيرة الفلسطينيين توهجاً وألقاً، مشدداً على أن الفعل المقاوم لن يخبو أو ينطفئ، لأن الشعب الفلسطيني لن يُفرط في حقوقه وأرضه، ولن يتراجع عن إقدامه ومواجهته.

كما أكّد حميد في تصريح صحفي، أن رصاص مجاهدي الشعب الفلسطيني سيظل مصوباً نحو المحتل، قائلا: "كلما تغول عدونا على أطفالنا ونسائنا، ودنس أقصانا، كلما زاد فعل شبابنا، الذين يتوارثون حبهم وارتباطهم بأرضهم، ويتدافعون لتطهيرها ببطولةٍ وجسارة وتحدٍ".

وأضاف: "لطالما اعتاد الشعب الفلسطيني رغم الخوف والجوع ونقص الأموال والأفئدة، أن يَكْسِرَ غرور الاحتلال وصلفه وتعجرفه؛ فبعد إراقة دماء أهلنا في جنين، بعث الله الشهيد المجاهد خيري علقم، ليقود غزوة بمفرده، يؤكد فيها حتمية الوعد الرباني في تطهير المسجد الأقصى، ومدينة القدس من كل معتدٍ ظالم.

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على أن راية مقاومة الشعب الفلسطيني لن تسقط، مهما حشد أعداؤنا، ومهما حصنوا من حولهم، ومهما أنفقوا من أموال، وتسلحوا بعدة وعتاد، ومهما تلقوا من دعمٍ غربي، وغطاءٍ تطبيعي، مبيناً أنّ مجاهداً واحداً متسلحاً بالإيمان والعزيمة يستطيع في دقائق وجيزة أن يحاصرهم، ويفرض التجوال عليهم، ويجعلهم أسرى الرعب والهلع، "لتجدنهم أحرص الناس على حياة".

يشار إلى أن الشهيد خيري علقم 21 عاماً نفذ عملية إطلاق نار بطولية في مدينة القدس المحتلة، أدت لمقتل 8 مستوطنين وإصابة 10 آخرين، بينهم إصابات حرجة.