نائب أردني منتقداً بيان خارجيته بشأن عملية القدس: الإدانة معيبة ومخزية وتسيء لموقفنا

استهجن النائب في البرلمان الأردني، خليل عطية، إدانة وزارة خارجية بلاده للعملية الفدائية في مدينة القدس يوم أمس الجمعة، والتي خلّفت 7 قتلى واستشهاد المنفذ.

ووصف النائب عطية، في تصريحات نقلها عنه موقع /جو 24/ الأردني، الإدانة بأنها "معيبة ومخزية وتسيء للموقف الأردني المساند للشعب الفلسطيني" على حد تعبيره.

وأضاف عطية أنه "من المعيب على حكومتنا أن تصدر هكذا بيان، وكأنهم تناسوا ماذا فعل الاسرائيليين بعد يوم من لقاء سيدنا (العاهل الأردني عبد الله الثاني) مع (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين) نتنياهو" في إشارة إلى استقبال عبد الله الثاني لرئيس حكومة الاحتلال في عمّان يوم 24 كانون ثاني/يناير الجاري، مشدداً على أن "البيان معيب ومستفز ولا يمثل الأردنيين الشرفاء".

وكان الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سنان المجالي، قال إن بلاده "تدين الهجوم الذي استهدف مدنيين في كنيس بالقدس الشرقية، كما يدين كل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مضيفاً أن "الأردن يدين العنف ضد المدنيين بكل أشكاله، ويؤكد ضرورة احترام حرمة دور العبادة".

وأسفرت عملية إطلاق نار، مساء أمس الجمعة، في مستوطنة "النبي يعقوب"، شمالي القدس، عن مقتل 7 مستوطنين، وإصابة 6 آخرين على الأقل.

بعد أٌقل من 15 ساعة من وقوع العملية الأولى، وقعت عملية إطلاق نار، صباح اليوم السبت في القدس، أدت إلى إصابة مستوطنين بجراح.

وجاءت تلك العمليات، بعد المجزرة نفذها الجيش "الإسرائيلي" في مخيم جنين، شمالي الضفة العربية، والتي أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية.