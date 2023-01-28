الاحتلال يعتقل والدا وشقيق الطفل عليوات المتهم بتنفيذ عملية سلوان

قالت مصادر صحفية مقدسية، مساء اليوم السبت28/1/2023م " إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت والدا وشقيق الطفل محمد عليوات، الذي تتهم بتنفيذ عملية سلوان صباح اليوم والتي أسفرت عن إصابة اثنين من المستوطنين بجراح خطيرة".

وبحسب المصادر، أن قوة من شرطة الاحتلال داهمت منزل الطفل المعتقل محمد عليوات (13 عاما) في بلدة سلوان، واعتقلت والده، ووالدته، وشقيقه، مبينة أن مواجهات اندلعت بين الاحتلال وشبان فلسطينيين خلال اقتحامها البلدة اطلقت خلال قوات الاحتلال الغاز وقنابل الصوت.

وصباح اليوم، وقعت عملية إطلاق نار في بلدة سلوان، أسفرت عن إصابة اثنين من المستوطنين بجراح خطيرة، زعمت عقبها قوات الاحتلال اعتقال الطفل عليوات منفذ العملية، وهو ما نفته العائلة خلال بيان صحفي أصدرته.

وأكدت العائلة في بيانها، أن لا علاقة لنجله الطفل محمد في عملية اطلاق النار في سلوان، مبينة أن ابنها كان متواجداً في المنطقة بالصدفة وأصيب برصاص الاحتلال، وتم تركه ينزف على الأرض دون تقديم العلاج له.