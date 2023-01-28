مقاومون يطلقون النار تجاه مجموعة من المستوطنين قرب أريحا

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم السبت 28/1/2023م، النار تجاه "مفترق الموغ" قرب أريحا في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وبحسب موقع "روترنت الإسرائيلي":" أن عملية إطلاق النار نفذها مقاومون من سيارة مسرعة تجاه مجموعة من المستوطنين قرب مفترق ألموغ".

وزعم الموقع "الإسرائيلي" أن عملية إطلاق النار لم تسفر عن وقوع إصابات في صفوف المستوطنين.

وخلال الساعات الـ24ساعة الماضية، شهدت عمليات إطلاق النار ارتفاعاً في معدلاتها، كرد طبيعي على جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" ضد ابناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في مخيم جنين أول أمس والتي أوقعت عدداً من الشهداء والعشرات من الجرحي، ومن أبرز هذه العمليات عملية القدس أمس الجمعة والتي أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين وإصابة عشرة آخرين بينهم حالات خطيرة.