إصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال في العيزرية

أصيب، عصر اليوم السبت، مواطنًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المواجهات المندلعة بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال في المواجهات المندلعة ببلدة العيزرية.

وتندلع مواجهات بين الشبان وقوات الاسرائيلية في معظم احياء مدينة القدس، حيث يرفض المواطنين سياسات الاحتلال القمعية والتهويدية.

كما وأفادت مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الطور، وسط اطلاق الرصاص وقنابل الغاز الخانق.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اصابت صباح اليوم، فتى قبل ان تعتقله، بزعم تنفيذ عملية اطلاق نار في بلدة سلوان.