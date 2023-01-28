تحديث تردد قناة ماجد للأطفال Majid Kids الجديد 2023 HD النايل سات

تردد قناة ماجد للأطفال Majid Kids الجديد 2023 بجودة HD على النايل سات ، وضمن الجهود التي يقدمها فريق فلسطين اليوم الاخباري وضعنا لكم في ثنايا هذه السطور التفاصيل التي تتحدث عن خطوات ضبط تردد هذه القناة على الرسيفر حيث يتابعها الملايين في فلسطين ومن الدول العربية المجاورة ، لذلك قررنا وضع هذه الإشارة للقناة وهي أخر تحديث بعد أن رأينا وجود عمليات بحث بالآلاف على جوجل وغيرها وكل ما عليكم الان بعد هذه المقدمة حتى الوصول لأخر سطر .

هذه السطور التي وضعنا فيها لكم تردد قناة ماجد للأطفال Majid Kids الجديد 2023 جاءت ضمن سلسلة مقالات عدة نعكف على كتابتها يوميا ونضع فيها معظم الترددات للقنوات العربية المختلفة وأيضا بعض القنوات الأجنبية والان يترتب عليكم بعد هذه المقدمة في المواصلة بالقراءة ، ولقد ارفقنا لكم مقطع فيديو تشرح كيفية ضبط التردد وهو التالي:

تردد قناة ماجد للأطفال الجديد 2023 HD النايل سات

وفي هذه الفقرة ارفقنا لكم إشارة تردد قناة ماجد للأطفال الجديد على النايل سات بجودة HD وهو على النحو التالي :

اسم القناة القمر الصناعي التردد معامل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب الجودة Majid Kids TV النايل سات 12226 27500 2/3 افقي SD

القمر الصناعي تردد القناة الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات. 11411. أفقي. 3000. 4/3.

برامج قناة ماجد للأطفال Majid Kids

وفي السطور التالية ارفقنا لكم بعض من برامج قناة ماجد للأطفال 2023 حيث تذاع على مدار اليوم وبدون أي عوائق وكل ما عليكم الان هو الاستمرار في المتابعة وهو التالي:

أولا: برنامج ألوان المرح

ثانيا: برنامج أرقام وألوان

ثالثا: برنامج بستان المعرفة

رابعا: برنامج أنا زهرة جونيور

خامسا: برنامج رحلة

سادسا: برنامج ريشة

سابعا: برنامج روبوتك

ثامنا: برنامج أبطال الغد

موقع قناة ماجد للأطفال الالكتروني هنــــــا

أفلام قناة ماجد للأطفال

أولا: كرتون كابتن كريم

ثانيا: مسلسل الدنيا روزي

ثالثا: مسلسل فريق الكنغر

رابعا: مسلسل المستكشفان

خامسا: كرتون ماجد

سادسا: كرتون كسلان

سابعا: كرتون كراملة

ثامنا: كرتون منصور

تاسعا: كرتون بن وعصام

ضبط تردد قناة ماجد للأطفال على الرسيفر

وفي نهاية المقالة وضعنا لكم اسهل خطوات لعملية ضبط تردد قناة ماجد للأطفال على الرسيفر وهي التالي: أولا: وفي الخطوات الأولى يترتب عليكم الانتقال إلى إعدادات جهاز الاستقبال من جهاز التحكم عن بُعد بجهازك.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية من عملية ضبط التردد فهو ادخال قائمة التردد، وبعد قم بالنقر فوق إضافة تردد جديد.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة يترتب عليكم ادخال معلومات القناة، وبعدها يترتب عليكم النقر فوق مربع البحث، ثم النقر فوق موافق.

رابعا: وفي الخطوة الأخيرة من عملية ضبط التردد، إذ وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة ستظهر قناة ماجد للأطفال ، وبعدها يترتب عليك القيام بتثبيتها بالضغط على زر حفظ على جهاز التحكم عن بعد.