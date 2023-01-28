رابط مشاهدة مسلسل دكة العبيد الحلقة 6 السادسة 2023 بجودة HD

مشاهدة مسلسل دكة العبيد الحلقة 6 السادسة 2023 ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن هذه الحلقة التي يبحث عليها المشاهدين في المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج وهو يريدون استكمال باقي القصة أي الاحداث التي جاءت في السابق والتي كان أخرها إذ أنه بينما يقترب ذيب من إنقاذ لافاني، يقف يحيى في طريقه. يقع ريحان في فخ نصبته له إميلي، كما وتتدهور حالة رحمة عندما تتعرض لصدمة مروعة ، وعن باقي التفاصيل المتعلقة في القصة وأسماء الابطال فهو التالي:

موعد عرض مسلسل دكة العبيد الحلقة 6 السادسة 2023

ومن المقرر ان يتم عرض الحلقة 6 السادسة من مسلسل دكة العبيد الخليجي يوم الأربعاء المقبل على العديد من المواقع على ايجي بست ، حيث جاء ملخص حديث الحلقة الماضية التالي: إذ أنه بالرغم من إصابته، يحاول ذيب أن يحرر لافاني. يتخذ ريحان وإيزابيلا قرارا جريئا. تعيش الأمهات صراعا أليما بسبب بعدهن عن أبنائهن ، وعن قصته فقد جاءت التالي:_

قصة مسلسل دكة العبيد

وبعد ان تعرفتم على المعلومة السابقة حول الموعد ، نشير لكم في هذه الفقرة إلى قصة مسلسل دكة العبيد وهي: إذ تتمحور خمس حكايات مختلفة حول العبودية التي اتخذت أشكالا عديدة على مدار العصور وما زالت متفشية حول العالم، وعن أسماء الابطال فهو .

أبطال مسلسل دكة العبيد

ويشارك في مسلسل دكة العبيد عشرات من الفنانين كل من البطل فايز بن جريس وابكشا بوروال والعنود سعود وهاشم نجدي وشانون غاسكين ونيك كورنوال ونتاشا شوفاني وآخرين ، من الفنانين الذين ابدعوا في اخراج صورته النهاية .

مشاهدة مسلسل دكة العبيد الحلقة 6

ولقد وضعنا لكم تردد قناة ام بي سي 1 MBC على النايل سات حيث تقوم هذه الفضائية بعرض المسلسل بعد اربع وعشرون ساعة من عرضه على المنصات وهو التالي :

التردد: 11270

القمر الصناعي: نايل سات

الاتجاه: 5/6

معامل تصحيح الخطأ:27500

الجودة: SD :

وفي نهاية المقالة التي رصد فيها الفريق حول مشاهدة مسلسل دكة العبيد الحلقة 6 السادسة 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .