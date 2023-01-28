مسؤولون صهاينة يدرسون ترحيل عوائل منفذي العمليات

قالت مصادر عبرية، اليوم السبت 28/1/2023، أن مسؤولين أمن "إسرائيليين"، يدرسون عدة خيارات لمعاقبة الفلسطينيين بعد عمليتي القدس وسلوان البطوليتين.

جدير بالذكر، أن عمليتين بطوليتين حدثتا خلال أقل من 24 ساعة، في القدس وسلوان، أدتا لمقتل 8 صهاينة وجرح العشرات بينهم بحالة الخطر.

وذكر مسؤول أمني لموقع والا: أهم عقوبة يجب القيام بها ضد التهديدات في القدس، هي الحرمان من الإقامة، والترحيل.

وأضاف المسؤول الأمني:" بعد ذلك سنرى التأثير هذه الخطوة ستفعل العجائب".

فيما نقل موقع أكسيوس "الأميركي" عن مسؤول إسرائيلي كبير: أن رئيس حكومة الاحتلال بنيانيت نتنياهو سيقترح في اجتماع "الكابينت" تعزيز قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات.