مهجة القدس تحذر من الهجمة الصهيونية بحق الأسرى

حذرت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم السبت 28/1/2023، من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" خاصةً التي أعقبت عملية القدس البطولية.

وأوضح الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ الأستاذ تامر الزعانين، أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية تجري حملة اقتحامات وتنكيل بالأسرى في عدة سجون وهي عوفر ومجدو والنقب، وتقوم بنقل بعض الأسرى إلى الزنازين.

وأفاد الزعانين، أن الأوضاع في سجن النقب متوترة للغاية خاصةً بعد إبلاغ إدارة السجن بنقل أسرى قسم 8 في سجن النقب إلى خارج السجن بدعوى توزيع الحلوى بعد العملية البطولية التي نفذها البطل خيري علقم، وإدارة السجون تستدعي كافة القوات الصهيونية لاقتحام قسم 8، والأسرى يرفضون النقل والخروج من القسم.

وحذر الزعانين، من مغبة إرتكاب جريمة منظمة بحق الأسرى في السجون، أمام العنجهية الصهيونية.

وشدد على أن الأسرى موحدون ومستعدون للمواجهة والدفاع عن أنفسهم أمام هذه الهجمة حتى وإن وصلت الأمور إلى أبعد من ذلك.