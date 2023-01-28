عمليات عسكرية شرسة أو اغتيال شخصية كبيرة.. أبرز السيناريوهات عقب عمليات القدس

خلال أقل من 24 ساعة جاء الرد من مقاومو القدس الأبطال سريعا ومزلزلاً لكيان الاحتلال ومتناسباً مع حجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم جنين، عمليتي القدس تؤكد أنننا بتنا أمام مرحلة جديدة من مراحل الصراع مع العدو الصهيوني.

عدة سيناريوهات متوقعة قد يقدم عليها جيش الاحتلال المجرم بحق المقاومة سواء في جنين أو الضفة الغربية، أو بحق قيادات من المقاومة الفلسطينية؛ كل ذلك لطمأنة المجتمع الصهيوني الذي قذف الرعب في قلب المقاومين ، كما يرى بعض المحللين والمختصين.

مرحلة جديدة

المحلل والمختص في الشأن الصهيوني حسن لافي، اعتبر أنه في أعقاب عمليتي القدس وسلوان بتنا أمام مرحلة جديدة وكل فعل صهيوني همجي سيرد عليه بقوة، وكل الشعب الفلسطيني بات منخرطاً في هذه المقاومة، مشيراً إلى أن الردود الفلسطينية غير متوقعة لا من المكان ولا الجهة ولا الآلية من قبل الاحتلال.

واعتقد والمختص لافي في حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن تنياهو سيحاول الذهاب لخطوات تطمئن المجتمع الصهيوني بعد حالة الخوف والرعب الذي أصابه بعد عملية القدس المحتلة، و جاءت عملية سلوان الثانية صباح اليوم في ظل الاستنفار الكبير للشرطة الصهيونية بعد عملية القدس الليلة".

وأشار لافي إلى أن نتنياهو سيذهب لخطوات مدروسة ودون تهور ولكن سيكون لهذه الخطوات نتائج ترضي الشارع الصيهوني، معتقداً أن توالي العمليات في ظل هذه الظروف ستزيد من نسبة الردع الداخلي الصهيوني، ما سيدفع العدو للذهاب لعمليات تجر مزيداً من الردود الفلسطينية.

التوقعات للمرحلة القادمة

وتوقع المختص في الشأن الصهيوني أن يلجأ جيش الاحتلال لعمليات على غرار عملية جنين مؤخراً وتكثيف مثل هذه العمليات، أي ستكون عمليات محدودة وليست عمليات كبرى وقد تكون نتائجها وتأثيراتها أكبر من المجزرة التي وقعت في جنين مؤخراً.

كما توقع أن تتم عمليات اعتقال واسعة جداً في شرق القدس، وقد تتم عمليات تضييق على بعض أحياء القدس مثل بيت حانينا والطور وسلوان، أي سيكون هناك زيادة في الهجمة الصهيونية دون أن يكون هناك عملية عسكرية واسعة على غرار السور الواقي، أي دون الوصول لعمليات ممكن أن تجر ردود أفعال.

وعن شكل العمليات العسكرية الصهيونية المتوقعة ضد المقاومة بالضفة، رأى أن هذه العمليات ستكون عمليات توصف بأنها من الناحية العملياتية تقتضيها الضرورة الأمنية وتوصف بأنها سريعة وشرسة ومباغتة وذات تأثيرات كبيرة.

وصول نتنياهو لمكان عملية القدس

وعبر المحلل والمختص في الشأن "الإسرائيلي" حسن لافي، عن قلقه من دلالات وصول رئيس حكومة نتنياهو لموقع عملية القدس بعد وقوعها مباشرة ، والتي أدت لمقتل 8 مستوطنين 10 إصابات .

واعتبر لافي أن وصول نتنياهو لمكان العملية ووعيده يأتي كنوع من الوعد للجمهور الصهيوني أنه سيكون هناك رد قوي على العملية.

وقال المختص في الشأن الصهيوني:" من غير المعتاد وعلى مدار تاريخ تولي نتنياهو رئاسة الحكومة أن يحضر لساحة العمليات وفي توقيت سريع.

سيناريوهان

وتوقع المختص في الشأن الصهيوني أن يكون هناك سيناريوهان للمرحلة المقبلة، وهما:

الأول، عمليات متكررة لارتكاب مجازر كما حدث في جنين بالأمس، وهذا احتمال وارد ولكنه بات لا يكفي إسكات ردات الغضب الداخلية الصهيونية ولكنه ممكن يكون الخيار المتاح الأسهل.

والثاني، تنفيذ عملية اغتيال شخصية فلسطينية كبرى يتم تسويقها على أنها ذات فعل قوي فيما يحدث في الضفة الغربية.

وأشار لافي إلى أنه بالرغم من السيناريوهين السابقين، سيتم تزايد الاستيطان والتهويد كفعل استراتيجي وهدف مركزي يتم انتهاز كل فرصة لتنفيذه "إسرائيليا".

ووقعت خلال أمس واليوم السبت عمليتين في مدينة القدس المحتلة أسفرتا عن مقتل 8 مستوطنين وإصابة 20 آخرين عدد منهم بحالة خطيرة جداً.