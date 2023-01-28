نادي الأسير: قوات القمع تنفّذ عمليات اقتحام وتنكيل بحق الأسرى في عوفر ومجدو والنقب

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت عدة أقسام في سجون ( عوفر، مجدو، والنقب)، ونكّلت بالأسرى، وعزلت مجموعة منهم، وإن حالة من التوتر الشّديد تسود السجون المذكورة.

وأوضح نادي الأسير، أنّ غالبية الغرف التي جرى اقتحامها، يقبع فيها أسرى الجهاد الإسلامي، ففي سجن (عوفر) اقتحمت قوات القمع الساعة 6:30 قسم (22) وتحديدا غرف (12، 16، 19)، وأخرجت الأسرى منها بالقوة، واعتدت على مجموعة منهم، كما واقتحمت قسم (12)، ويبلغ عدد الأسرى في القسمين المذكورين (232) أسيرًا.

وفي سجن (مجدو) اقتحمت قوات القمع قسم (9) وقامت بالاعتداء على الأسرى وعزل ما لا يقل عن عشرة منهم.

ويشهد سجن (النقب) منذ صباح اليوم حالة من التوتر الشديد، حيث جرى إغلاق عدة أقسام منها قسمي (26، 27)، كما واقتحمت قسم (8) وهو قسم الخيام، وتم إخراج كافة الأسرى منه، وأبلغوهم بنية نقلهم إلى سجن "نفحة".

وأكّد نادي الأسير على أنّ هذا التصعيد ينذر بما هو أخطر، وفقًا للمعطيات، والمعلومات التي ترد تباعًا.

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من عمليات التنكيل بحق الأسرى خلال الاقتحامات وشهدت ذروتها عام 2019، حيث سُجلت اقتحامات كانت الأكثر عنفًا منذ أكثر من عشر سنوات.

ومنذ أواخر العام المنصرم وحتى مطلع العام الجاري سُجلت العديد من الاقتحامات في عدة سجون، خلالها نكّلت قوات القمع بالأسرى، وعزلت قيادات من بينهم، وخربت ودمرت مقتنياتهم، كما صادرت العديد من كتاباتهم.