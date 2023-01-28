 الإعلام العبري : "بن غفير" فتح علينا عش الدبابير ..فيجب اعتقاله فوراً

أكدت مراسلة "القناة 12"العبرية أنّ "عملية القدس مؤلمة بصورة كبيرة"، مطالبة بـ"اعتقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فوراً، لأنه فتح علينا عش الدبابير".

ومساء أمس الجمعة، أسفرت عملية إطلاق نار في مستوطنة "النبي يعقوب"، شمالي القدس، عن مقتل 7 مستوطنين، وإصابة 6 آخرين على الأقل.

العملية جاءت بعد يوم من مجزرة نفذها الجيش "الإسرائيلي" في مخيم جنين شمالي الضفة العربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس الماضي.

وسائل الإعلام العبري أصيبت ، بحالة من الهلع والصدمة من الأخبار المتواترة، مساء أمس الجمعة، بعد عملية القدس، وأرقام القتلى والجرحى من المستوطنين الإسرائيليين.

وأكدت القناة 13العبرية "احترافية منفّذ العملية"، لافتة إلى أنه "أطلق الطلقة وراء الأخرى، وأصاب بصورة دقيقة، وعلى ما يبدو لديه خبرة في الإصابة".

وأضافت القناة أنّ "نتائج العملية فظيعة وقاسية، و"تمّ تنفيذ هذا الهجوم من تحت أنف الشاباك جهاز المخابرات في القدس".

وقال مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يوسي يهوشع، عبر "تويتر"، إنّ "هجوماً قاسياً وقع في القدس".

ولفت إلى أنّه "كما أشرنا بالأمس، كان يوجد قلق في المؤسسة الأمنية من حدث كهذا في القدس، أو الضفة الغربية، بعد عملية جنين (شمال الضفة)، وهذا أول اختبار مهم للحكومة الجديدة".

وأكد أنّ "المؤسسة الأمنية كانت على علم بأن إطلاق الصواريخ من غزة، كان مجرّد ردّ رمزي، لأنّ المقاومة في غزة تريد إشعال الأوضاع في الضفة والقدس".