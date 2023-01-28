الذكرى العشرون لاستشهاد المجاهد نضال قمبع

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس:

بتاريخ 8 فبراير عام 1985م، كانت جنين على موعد مع فارسها نضال محمود قمبع لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومة وقد تلقى تعليمه في مدارس المدينة.

في صفوف الجهاد:

انتمى فارسنا إلى حركـــة الجهاد الإسلامي مطلع انتفاضة الأقصى المباركة عام 2000م، حيث عمل ضمن فريق الإسعاف الأولي والتدخلات الطارئة، وشارك في إنقاذ الجرحى خلال معركة مخيم جنين عام 2002م، ثم انتقل للعمل ضمن صفوف الجناح العسكري سرايا القدس وأصبح أحد مجاهديها.

شهيداً على طريق القدس:

بتاريخ 28 يناير عام 2003م، كان فارسنا نضال على موعد مع الشهادة بعدما اقتحمت قوات الاحتلال جنين، فكان من المشاركين في التصدي لها، حيث اشتبك مع جنود الاحتلال، إلى أن استهدفه قناص صهيوني مباشرة ما أدى إلى ارتقائه على الفور مقبلاً غير مدبر.