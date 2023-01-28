نادي الأسير: الاحتلال اعتقل منذ مطلع العام الجاري أكثر من 400 مواطن من الضفة

نفذ الاحتلال حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة طالت (45) مواطنًا على الأقل من الضّفة بما فيها القدس، من بينهم والدة الشهيد خيري علقم

قال نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت واستدعت، خلال الساعات الماضية، وحتى صباح اليوم، ما لا يقل عن (45) مواطنًا من القدس وبلداتها، ومحافظات الضّفة، من بينهم 15 مواطنًا جرى اعتقالهم بشكل جماعي من منزل عائلة الشهيد خيري علقم، ومن ضمن المعتقلين والدته واثنين من أشقاء الشّهيد وهما طفلان.

وأكّد نادي الأسير أنّ قوات الاحتلال اعتقلت منذ مطلع العام الجاري، من الضفة بما فيها القدس، أكثر من 400 مواطن، لافتًا إلى أنّه وفي ضوء التطورات الراهنّة فإنه ومن المتوقع أن تتصاعد حملات الاعتقال، التي تشكل أبرز أدوات الاحتلال لتقويض أي حالة نضالية متصاعدة.