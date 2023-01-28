فيديو يوثق اللحظات الأولى لعملية القدس المحتلة 

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:34 ص
28 يناير 2023
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فيديو يوثق اللحظات الأولى لعملية القدس المحتلة 

 

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