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فيديو يوثق اللحظات الأولى لعملية القدس المحتلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:34 ص
28 يناير 2023
فيديو يوثق اللحظات الأولى لعملية القدس المحتلة
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