سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 28-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وبسبب عمليات البحث الالكتروني على جوجل الشهير وغيره عكف فريق فلسطين اليوم الاخباري على وضع التفاصيل الجديدة المتعلقة في أسعار الذهب في سوريا حيث ترتفع وتنخفض كل أربعة وعشرون ساعة ، كما وأن الفريق يجدد هذه المقالة يوميا ويقوم بنشرها على معظم مواقع التواصل الاجتماعي لتعميم الفائدة ولكي يتمكن السوريين من الوصول ومعرفة الأسعار التي جاءت تفاصيلها التالي :

سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 28-1-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 403,429 شراء 402,857

عيار 22 بيع 369,810 شراء 369,286

عيار 21 بيع 353,000 شراء 352,500

عيار 18 بيع 302,571 شراء 302,143

عيار 14 بيع 235,333 شراء 235,000

عيار 12 بيع 201,714 شراء 201,429

الاونصة بيع 12,546,629 شراء 12,528,857

الجنيه الذهب بيع 2,824,000 شراء 2,820,000

الكيلو بيع 403,428,571 شراء 402,857,143

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي :

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 155,799 ليرة $62.01

سعر الذهب عيار 22 142,817 ليرة $56.84

اسعار الذهب عيار 21 136,328 ليرة $54.26

اسعار الذهب عيار 18 116,851 ليرة $46.51

سعر الذهب عيار 14 90,883 ليرة $36.17

سعر الذهب عيار 12 77,900 ليرة $31.00

اسعار أوقية الذهب 4,845,356 ليرة $1,929

اسعار جنيه الذهب 1,090,621 ليرة $434.08

اسعار كيلو الذهب 155,799,234 ليرة $62,010

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

ولقد جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

27 يناير 155,758 136,292 116,821 90,859 77,879

26 يناير 156,013 136,514 117,011 91,008 78,006

25 يناير 157,283 137,626 117,964 91,749 78,642

24 يناير 156,578 137,009 117,436 91,338 78,289

23 يناير 156,044 136,541 117,035 91,026 78,022

22 يناير 155,704 136,244 116,780 90,828 77,852

21 يناير 155,699 136,240 116,776 90,825 77,849

20 يناير 155,765 136,298 116,826 90,863 77,883

19 يناير 156,283 136,751 117,214 91,165 78,141

18 يناير 153,822 134,597 115,368 89,730 76,911

وفي نهاية المقالة التي حرص الفريق على وضع سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 28-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .