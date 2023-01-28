سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 28-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:26 ص
28 يناير 2023
سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 28-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية
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سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 28-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وبسبب عمليات البحث الالكتروني على جوجل الشهير وغيره عكف فريق فلسطين اليوم الاخباري على وضع التفاصيل الجديدة المتعلقة في أسعار الذهب في سوريا حيث ترتفع وتنخفض كل أربعة وعشرون ساعة ، كما وأن الفريق يجدد هذه المقالة يوميا ويقوم بنشرها على معظم مواقع التواصل الاجتماعي لتعميم الفائدة ولكي يتمكن السوريين من الوصول ومعرفة الأسعار التي جاءت تفاصيلها التالي :

سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 28-1-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة    سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 403,429 شراء 402,857

عيار 22 بيع 369,810 شراء 369,286

عيار 21 بيع 353,000 شراء 352,500

عيار 18 بيع 302,571 شراء 302,143

عيار 14 بيع 235,333 شراء 235,000

عيار 12 بيع 201,714 شراء 201,429

الاونصة  بيع 12,546,629 شراء 12,528,857

الجنيه الذهب       بيع 2,824,000 شراء 2,820,000

الكيلو    بيع 403,428,571 شراء 402,857,143

سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 28-1-2023

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي :

الوحدة    ليرة سورية          دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24       155,799 ليرة     $62.01

سعر الذهب عيار 22        142,817 ليرة     $56.84

اسعار الذهب عيار 21       136,328 ليرة     $54.26

اسعار الذهب عيار 18       116,851 ليرة     $46.51

سعر الذهب عيار 14        90,883 ليرة       $36.17

سعر الذهب عيار 12        77,900 ليرة       $31.00

اسعار أوقية الذهب 4,845,356 ليرة   $1,929

اسعار جنيه الذهب  1,090,621 ليرة   $434.08

اسعار كيلو الذهب  155,799,234 ليرة         $62,010

سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 28-1-2023

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء 

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

ولقد جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي :

اليوم     عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

27 يناير 155,758         136,292         116,821         90,859 77,879

26 يناير 156,013         136,514         117,011         91,008 78,006

25 يناير 157,283         137,626         117,964         91,749 78,642

24 يناير 156,578         137,009         117,436         91,338 78,289

23 يناير 156,044         136,541         117,035         91,026 78,022

22 يناير 155,704         136,244         116,780         90,828 77,852

21 يناير 155,699         136,240         116,776         90,825 77,849

20 يناير 155,765         136,298         116,826         90,863 77,883

19 يناير 156,283         136,751         117,214         91,165 78,141

18 يناير 153,822         134,597         115,368         89,730 76,911

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وفي نهاية المقالة التي حرص الفريق على وضع سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 28-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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