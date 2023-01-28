مصرع 3 أشخاص نتيجة الفيضانات بنيوزيلندا

لقي 3 أشخاص مصرعهم، الليلة الماضية، بمدينة أوكلاند في نيوزيلندا، نتنيجة الفيضانات التي تسبب بها هطول الأمطار الغزيرة.

وأعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، بمؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن الفيضانات أوقعت ثلاثة قتلى، فيما لا يزال شخص في عداد المفقودين".

وقال هيبكنز:" إن حجم الأضرار في بعض المناطق كبير"، مشيرا إلى أن أوكلاند شهدت هذه الأيام "أكثر الأمطار غزارة في تاريخها".

ويُشار إلى أنه تسببت الأحوال الجوية السيئة نتيجة الأمطار الغزيرة في إغلاق مؤقت لمطار المدينة، وهو الأكبر في نيوزيلندا، ووصل مستوى المياه في بعض مبانيه إلى مستوى عالٍ.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات النيوزيلندية إعادة فتح المطار أمام الرحلات الداخلية، حيث أنه من غير المتوقع استئناف الرحلات الدولية قبل يوم غد الأحد.