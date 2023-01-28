مهجة القدس: "إدارة السجون" تنقل جميع أسرى "الجهاد" بقسم 9 في "مجدو" للزنازين

قامت ما تسمى بـ"إدارة السجون"، صباح اليوم السبت 28-1-2023، بنقل جميع أسرى الجهاد بقسم 9 في سجن "مجدو" الصهيوني إلى الزنازين.

وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى: "إدارة سجون الاحتلال تنقل جميع أسرى الجهاد الإسلامي في قسم 9 بسجن "مجدو" إلى الزنازين بدعوى احتفالهم بعملية القدس البطولية"…

ويُشار إلى أنه لقي الليلة الماضية ثمانية إسرائيليين مصرعهم، وأصيب 10 آخرون، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في القدس.

وكانت شهدت العديد من المدن والقرى الفلسطينية احتفالات بالعملية البطولية التي نفذها الشهيد خيري علقم في مدينة القدس المحتلة رداً على جريمة الاحتلال بإعدامه لـ10 شبان في مخيم جنين الخميس.