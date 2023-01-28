أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 28/1/2023 بعد الارتفاع العالمي

تواصل أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 28/1/2023 ، الاستقرار وخاصة في عيار 21-24-18 غرام ، وخاصة في ظل تقلب اسعار الليرة السورية ، مع انخفاض وارتفاع الدولار الامريكي في العالم والذي أثر بشكل كبير على اسعار الذهب وأدى لارتفاعه ، وبلغت أسعار الذهب عيار 24 في سوريا: 155758 ليرة سورية أي ما يعادل 62.00 دولاراً ، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 142.780 ليرة ، أي ما يعادل 56.83 دولاراً ، وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 28/1/2023 .

أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 28/1/2023

الذهب في سوريا من أكثر المعادن الثمينة ذات قيمة مرتفعة حيث يبحث المواطنين عن سعره بإستمرار ونقدم لكم سعر الذهب اليوم السبت في سوريا 28/1/2023 .

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 155758 ليرة سورية أي ما يعادل 62.00 دولاراً.

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 142.780 ليرة ، أي ما يعادل 56.83 دولاراً.

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 90.859 ليرة سورية أي ما يعادل 36.16 دولاراً.

سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 77879 ليرة سورية أي ما يعادل 31.00 دولاراً.

سعر أوقية الذهب في سوريا: 4،844،081 ليرة سورية بما يعادل 1،928 دولاراً.

كيف جاء سعر الذهب اليوم السبت 28/1/2023

سعر جنيه الذهب في سوريا: 1.090.334 ليرة بما يعادل 433.99 دولاراً.

سعر كيلو الذهب في سوريا: 155758.240 ليرة سورية بما يعادل 61997 دولار