قائمة مُحدثة لأسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم السبت 28-1-2023

جاءت أسعار بيع العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم السبت 28-1-2023، دون تغيير يذكر، فيما استمر ارتفاع أسعار البيض والدجاج.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وبشكل دائم تحديث لأسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة والتي يحرص الكثير من الناس على متابعتها.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم السبت 28-1-2023، كما يلي: