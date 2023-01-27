القيادي موسى يدعو المجاهدين إلى مشاغلة ومقارعة الاحتلال ردًا على مجازره

دعاء مسؤول العلاقات الفلسطينية لحركة الجهاد الاسلامي في لبنان، يوسف موسى، اليوم السبت، المجاهدين على امتداد فلسطين التاريخية إلى مشاغلة ومقارعة العدو الصهيوني، مشيدًا في ذات الوقت بعملية القدس البطولة التي نفذها الشاب خيري علقم (21 عاما) بن مدينة القدس المحتلة.

وشدّد موسى، على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن تسمحا للاحتلال في الاستمرار بعمليات القتل ضد المدنيين العزل.

كما وبارك القيادي في الجهاد الاسلامي، العملية البطولية التي نفذها الشهيد علقم واسفرت عن مقتل سبعة مستوطنين وجرح خمسة اخرين بينهم حالات خطرة في مستوطنة "بني يعقوب" ببلدة بيت حنينا بالقدس.

وأكد موسى، أن المنظومة الدولية تخلت عن قيمها الأخلاقية والأعراف بصمتها على مجزرة الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، أمس.

وأسفرت عملية اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، فجر يوم أمس، عن ارتقاء عشرة شهداء وعشرة جرحى بينهم أطفال ونساء.

واعتبر موسى، ذلك "جريمة بكل المقاييس بحق أبناء المخيم" التي تمت تحت مرأى ومسمع العالم أجمع ولم يحرك ساكناً للجم العدو ومحاسبته.

وشدّد، على أن الكيان الصهيوني "سيدفع الثمن غاليا على احتلاله لفلسطين واقترافه للمجازر المتكررة".

ودعا الانظمة العربية المطبعة بالعودة عن سياستها وقطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني، موكدًا أن حركته وفصائل المقاومة لن تتهاون مع الاحتلال وستبقى ممسكةً بالسلاح لمقاومة و مشاغلة العدو على امتداد الضفة الغربية من خلال كتائبها وفي المقدمة منها كتيبة جنين.