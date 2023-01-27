القيادي موسى: المنظومة الدولية تخلت عن قيمها الأخلاقية بصمتها عن مجزرة جنين

اكد يوسف موسى، مسؤول العلاقات الفلسطينية لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان، اليوم الجمعة، أن أن المنظومة الدولية تخلت عن قيمها الأخلاقية والأعراف بصمتها على مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، أمس.

وأسفرت عملية اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، فجر يوم أمس، عن ارتقاء عشرة شهداء وعشرة جرحى بينهم أطفال ونساء.

واعتبر موسى، ذلك "جريمة بكل المقاييس بحق أبناء المخيم" التي تمت تحت مرأى ومسمع العالم أجمع ولم يحرك ساكناً للجم العدو ومحاسبته.

وشدّد القيادي في الجهاد الإسلامي، على أن الكيان الصهيوني "سيدفع الثمن غاليا على احتلاله لفلسطين واقترافه للمجازر المتكررة".

ودعا الانظمة العربية المطبعة بالعودة عن سياستها وقطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني، موكدًا أن حركته وفصائل المقاومة لن تتهاون مع الاحتلال وستبقى ممسكةً بالسلاح لمقاومة و مشاغلة العدو على امتداد الضفة الغربية من خلال كتائبها وفي المقدمة منها كتيبة جنين.