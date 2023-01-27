الجهاد الإسلامي: عملية القدس جاءت ثأراً لجنين

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عملية القدس الفدائية، ونعت منفذها البطل المقدسي الشهيد، خيري علقم (21 عاماً)، الذي أطلق رصاصاته المباركة ضد قطعان المستوطنين الصهاينة قرب حي "النبي يعقوب" في القدس المحتلة، وأدت لسقوط عدد من القتلى والإصابات.

وأكدت الحركة في بيان صحفي اليوم الجمعة أن هذه العملية التي شفت صدور الشعب الفلسطيني، جاءت في الزمان والمكان المناسبين ثأراً لدماء الشهداء في مخيم جنين والضفة الباسلة ورداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال وانتهاك المقدسات، موضحة أنها تبعث برسالة قوية لكيان العدو أن "مقاومتنا جاهزة ورد شعبنا غير بعيد، وأن ‏جرائمه البشعة لن تمر من دون عقاب".

وحيت الحركة روح الشهيد الشجاعة، وأشادت بأهل القدس الذين أخذوا على عاتقهم الثأر لجنين وشهدائها، مؤكدة أن هذه العملية المباركة تأكيد ميداني على عزيمة الشعب الفلسطيني وحضور مقاومته وقدرتها على الرد في كل الساحات.