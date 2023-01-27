المخيمات الفلسطينية في لبنان تحتفي بعملية القدس الفدائية

احتفلت المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، بعملية القدس التي وقعت مساء اليوم الجمعة، وأسفرت عن مقتل ثمانية مستوطنين وإصابة 10 على الأقل، وفق إحصائية أولية.

ونصب المئات من الشبان "حواجز محبة" في أحياء وشوارع المخيمات والتجمعات الفلسطينية، ووزعوا الحلوى، ابتهاجًا بالعملية، على وقع الأناشيد الوطنية الداعمة للمقاومة.

وجابت شوارع المخيمات مسيرات عفوية، رفع المشاركون فيها أعلام فلسطين والفصائل والقوى الفلسطينية، وردّدوا شعارات مؤيدة للعمل المقاوم والعمليات الفدائية ضد الاحتلال، ورداً على انتهاكاته المتواصلة في عموم فلسطين، وخصوصا مجزرة مخيم جنين، أمس الخميس، والاعتداءات المتواصلة على مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وكان ثمانية إسرائيليين، وفق إحصائية أولية، لقوا مصرعهم، وأصيب 10 آخرون، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في القدس مساء اليوم الجمعة.

وبينت الشرطة الإسرائيلية أن منفذ عملية القدس شخص واحد وصل بدراجة نارية وفتح النار، مؤكدة أن يجري البحث عن مساعدين محتملين له.

وأبلغت "نجمة داود الحمراء" أنه "في الساعة 8:16 مساء، ورد بلاغ عن إصابة عدد من الجرحى في إطلاق نار في حي نيفي يعقوب في القدس، مما أسفر عن وقوع إصابات على الفور".