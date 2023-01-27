المدلل: عملية القدس تؤكد مصداقية الشعب ومقاومته أن دماءنا لن تذهب هدراً

أشاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، احمد المدلل بالعملية الفدائية التي استهدفت كنيس يهودي في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس المحتلة.

و قال المدلل في تصريح له تعقيبا على العملية: "بورك ذراعه وسلاحه المتواضع ودماؤه التي فاحت عطراً في كل آفاق فلسطين لتنتعش فرحاً ونشوة بعد ان غطّاها الحزن والسواد ساعات طويلة ".

وأضاف المدلل قائلاً: "لم تدرك بعد هذه الحكومة المتطرفة الفاشية أنها تواجه شعبا صلباً مقاوماً يناضل ويقاوم بكل أشكال المقاومة من اكثر من مئة عام ولا يزال ولم يتراجع ولم يرفع الراية البيضاء" .

و أكد المدلل بأن هذه العملية البطولية لم تكن أولى العمليات ولن تكون آخرها، لكنها جاءت في وقتها للتأكيد على مصداقية الشعب ومقاومته أن دماءنا لن تذهب هدراً .

و أوضح أن عملية القدس من أقوى الضربات في الاشهر الاخيرة التي أصابت المنظومة الأمنية والعسكرية في مقتل .

و أردف المدلل قائلاً: "مما يزيد من رمزية وعنفوان هذه العملية أنها في القدس ومن ابناء القدس ومقاومي القدس التي هي عنوان الصراع والمعركة مع الاحتلال لتكرس عروبة القدس وإسلاميتها ."

و أشار الى أن هذه الحكومة الفاشية المتطرفة بجرائمها ستكون نذير شؤم على الاحتلال وعلى الاحتلال ان يتوقع الاسوأ .

و أضاف: " ستزيد هذه العملية وهى الاقوى في المرحلة الاخيرة من الارباك والتخبط والهاجس الوجودي لدولة الاحتلال ومستوطنيها ."

و تابع المدلل حديثه قائلاً: "لن نتحدث كثيرا عن خيارات الفلسطينيين لأن هذه العملية تجسيدٌ حي وحقيقي لخيار الشعب الفلسطيني وهو المقاومة الذى يجب ان ينحاز اليه الكل الفلسطيني ، انها جنين ومقاومتها ملهمة الشباب الثائر في كل ساحات فلسطين" .

و لقي 8 مستوطنين مصرعهم مساء اليوم الجمعة، و أصيب أكثر من 10 آخرين في عملية اطلاق نار نفذها فلسطيني قرب كنيس يهودي في القدس المحتلة.