المدلل: عملية القدس تؤكد مصداقية الشعب ومقاومته أن دماءنا لن تذهب هدراً

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:54 م
27 يناير 2023
المدلل.
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أشاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، احمد المدلل بالعملية الفدائية التي استهدفت كنيس يهودي في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس المحتلة.

و قال المدلل في تصريح له تعقيبا على العملية: "بورك ذراعه وسلاحه المتواضع  ودماؤه التي فاحت عطراً في كل آفاق فلسطين لتنتعش فرحاً ونشوة بعد ان غطّاها الحزن والسواد ساعات طويلة ".

وأضاف المدلل قائلاً: "لم تدرك بعد هذه الحكومة المتطرفة الفاشية أنها تواجه شعبا صلباً مقاوماً يناضل ويقاوم بكل أشكال المقاومة من اكثر من مئة عام ولا يزال ولم يتراجع ولم يرفع الراية البيضاء" .

و أكد المدلل بأن هذه العملية البطولية لم تكن أولى العمليات ولن تكون آخرها، لكنها جاءت في وقتها للتأكيد على مصداقية الشعب ومقاومته أن دماءنا لن تذهب هدراً .

و أوضح أن عملية القدس من أقوى الضربات في الاشهر الاخيرة التي أصابت المنظومة الأمنية والعسكرية في مقتل .

و أردف المدلل قائلاً: "مما يزيد من رمزية وعنفوان هذه العملية أنها في القدس ومن ابناء القدس ومقاومي القدس التي هي عنوان الصراع والمعركة مع الاحتلال لتكرس عروبة القدس وإسلاميتها ."

و أشار الى أن هذه الحكومة الفاشية المتطرفة بجرائمها ستكون نذير شؤم على الاحتلال وعلى الاحتلال ان يتوقع الاسوأ .

و أضاف: " ستزيد هذه العملية وهى الاقوى في المرحلة الاخيرة من الارباك والتخبط والهاجس الوجودي لدولة الاحتلال ومستوطنيها ."

و تابع المدلل حديثه قائلاً: "لن نتحدث كثيرا عن خيارات الفلسطينيين لأن هذه العملية تجسيدٌ حي وحقيقي لخيار الشعب الفلسطيني وهو المقاومة الذى يجب ان ينحاز اليه الكل الفلسطيني ، انها جنين ومقاومتها ملهمة الشباب الثائر في كل ساحات فلسطين" .

و لقي 8 مستوطنين مصرعهم مساء اليوم الجمعة، و أصيب أكثر من 10 آخرين في عملية اطلاق نار نفذها فلسطيني قرب كنيس يهودي في القدس المحتلة.

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