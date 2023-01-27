ردود الأفعال "الاسرائيلية" حول عملية القدس: من اسوأ ما واجهناه خلال عقد من الزمن

توالت ردود الفعل الإسرائيلية على عملية القدس الفدائية، التي نفذها مواطن فلسطيني و أدت لمقتل 8 إسرائيليين على الأقل، و إصابة أكثر من 10 أشخاص بجروح بين خطيرة و متوسطة.

و قال المتطرف ايتمار بن غفير في تصريح له من مكان العملية: "إن هذه العملية من أسوأ العمليات التي واجهناها في السنوات الأخيرة".

بدوره قال قائد شرطة الاحتلال: إن هذه واحدة من أسوأ الهجمات التي واجهناها في السنوات الأخيرة

كما نقلت القناة العبرية الـ 12 عن مسعف من "نجمة داوود الحمراء"، كان متواجدا في منطقة عملية القدس، مساء اليوم الجمعة، قوله إنه رأى "قتلى وجرحى منتشرين في جميع أنحاء شارع نيفي يعقوب"

وأضاف أن "معظمهم أصيبوا في الجزء العلوي من الجسم، بعضهم ملقى على الرصيف وعلى الطريق، مشاهد صعبة جدا".

و قال مستوطنو "نفيه يعقوب" حول عملية القدس: "هذا أصعب هجوم تشهده إسرائيل منذ عقد".

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن مستوطنين صرخوا ضد بن غفير: "هذه المجزرة حدثت في ظل ولايتك كوزير".

وكان ثمانية إسرائيليين، وفق إحصائية أولية، لقوا مصرعهم، وأصيب 10 آخرون، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في القدس مساء اليوم الجمعة.

وبينت الشرطة الإسرائيلية أن منفذ عملية القدس شخص واحد وصل بدراجة نارية وفتح النار، مؤكدة أن يجري البحث عن مساعدين محتملين له.

وأبلغت "نجمة داود الحمراء" أنه "في الساعة 8:16 مساء، ورد بلاغ عن إصابة عدد من الجرحى في إطلاق نار في حي نيفي يعقوب في القدس، مما أسفر عن وقوع إصابات على الفور".