شرطة الاحتلال تكشف هوية منفذ عملية القدس الفدائية

كشفت شرطة الاحتلال بشكل رسمي هوية منفذ عملية القدس، التي أدت لمقتل أكثر من 8 "إسرائيليين"، و إصابة عدد آخر بجروح.

و بحسب شرطة الاحتلال، فإن منفذ العملية هو علقم خيري، 21 عاماً من سكان شرق القدس ولا ينتمي لأي تنظيم.

و قتل 8 مستوطنين و وأصيب 10 آخرين في عملية اطلاق نار في كنيس يهودي في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس.

وفي تفاصيل الحادث حسب المصادر العبرية، "فقد توقفت سيارة وأطلقت النار على مجموعة مستوطنين، ومن ثم تحرك سائقها ووجد مجموعة أخرى و اطلق النار عليهم، حيث استمر اطلاق النار فترة على الأقل ثلث ساعة".