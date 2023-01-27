الاحتلال يعتقل المرابطة المقدسية نفيسة خويص من باحات المسجد الاقصى

أفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت اليوم الجمعة، المرابطة المقدسية نفيسة خويص، من باحات المسجد الأقصى المبارك.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطة خويص من باحات الأقصى، واقتادتها عبر باب حطة إلى باب الاسباط، ثم نقلتها إلى مركز شرطة القشلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وخويص من أشهر المرابطات في الأقصى، وسبق أن اعتقلها الاحتلال عدة مرات، وأبعدها عن المسجد.

ويرابط المقدسيون وفلسطينيو الداخل المحتل في المسجد الأقصى، لصد اقتحامات المستوطنين، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية.