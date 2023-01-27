مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 10 آخرين في عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، أنه وقع 7 قتلى وعدد من الإصابات منها بحالة خطرة بعملية إطلاق نار بمستوطنة "النبي يعقوب" في القدس المحتلة

وقال واي نت العبري:"إنه 7 قتلى وعدد من الإصابات في صفوف المستوطنين في عملية اطلاق نار في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس".

وفي تفاصيل الحادث حسب المصادر العبرية: "سيارة تتوقف وأطلقت النار على مجموعة مستوطنين، ومن ثم يتحرك سائقها ويجد مجموعة أخرى ويطلق النار عليهم، وتستمر القصة فترة على الأقل ثلث ساعة".

وزعمت الشرطة الصهيونية تحييد المنفذ، إلا أن ذلك جاء بعد أن ترك ورائه على الأقل حسب إعلان نجمة داود الحمراء خمسة قتلى وعدد كبير من الجرحى.

جدير ذكره أنه تعد العملية التي وقعت مساء اليوم من أكبر العمليات التي شهدها الكيان في الفترة الأخيرة حسب وصف الجهات الصحية، منفذوا العملية انسحبوا من المكان، هناك اصابات خطرة.

وكانت في وقت سابق ذكرت نجمة داود الحمراء : ورد بلاغ عن إصابة عدد من الإسرائيليين في إطلاق نار في كنيس يهودي في حي نيفي يعقوب في القدس، ما أسفر عن وقوع 5 إصابات.

ويُشار إلى أن التقارير الميدانية "الاسرائيلية" تشير إلى أن العملية ذات نتائج خطيرة ومؤلمة وعدد القتلى مرشح للزيادة كثيرا.

