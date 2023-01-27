محدث بالفيديو والصور مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 10 آخرين في عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة

لقي ثمانية إسرائيليين مصرعهم، وأصيب 10 آخرون، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في القدس.

وقال موقع واي نت العبري:"إنه 7 قتلى وأصيب 10 مستوطنين في عملية اطلاق نار في كنيس يهودي في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس".

وفي تفاصيل الحادث حسب المصادر العبرية: "سيارة تتوقف وأطلقت النار على مجموعة مستوطنين، ومن ثم يتحرك سائقها ويجد مجموعة أخرى ويطلق النار عليهم، وتستمر القصة فترة على الأقل ثلث ساعة".

وزعمت الشرطة الصهيونية تحييد المنفذ، إلا أن ذلك جاء بعد أن ترك ورائه على الأقل حسب إعلان نجمة داود الحمراء 8 قتلى وعدد كبير من الجرحى.

جدير ذكره أنه تعد العملية التي وقعت مساء اليوم من أكبر العمليات التي شهدها الكيان في الفترة الأخيرة حسب وصف الجهات الصحية، منفذوا العملية انسحبوا من المكان، هناك اصابات خطرة.

وأفادت مصادر عبرية، بأن منفذ العملية يدعى فادي عياش من مخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة.

وكانت في وقت سابق ذكرت نجمة داود الحمراء : ورد بلاغ عن إصابة عدد من الإسرائيليين في إطلاق نار في كنيس يهودي في حي نيفي يعقوب في القدس، ما أسفر عن وقوع 5 إصابات.

ويُشار إلى أن التقارير الميدانية "الاسرائيلية" تشير إلى أن العملية ذات نتائج خطيرة ومؤلمة وعدد القتلى مرشح للزيادة بشكل كبير.

وتأتي العملية بعد يوم واحد من العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، والذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينياً، أمس الخميس.

















