شرطة الاحتلال تقمع اعتصامات منددة بمجزرة جنين في حيقا و ام الفحم

اعتقلت شرطة الاحتلال ، مساء اليوم الجمعة ، ستة متظاهرين خلال اعتصام تم تنظيمه في "ساحة الأسير" في مدينة حيفا المحتلة تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في جنين

و قالت مصادر محلية إن شرطة الاحتلال هاجمت المتظاهرين واعتقلت ستة منهم لرفضهم إنزال العلم الفلسطيني خلال التظاهرة.

و في 8 يناير 2023، أصدر يعقوب شبتاي ، ما يسمى بـ "مراقب الشرطة الإسرائيلية" قراراً لقادة الجهاز بحظر رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة، بعد تلقيه تعليمات من ما يسمى بـ "وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال، المتطرف ايتمار بن غفير.

و خلال الاعتصام، رفع المشاركون لافتات تدين جرائم "إسرائيل" بحق شعبنا الفلسطيني، كما رددوا هتافات تطالب بإنهاء الاحتلال.

كما تم تنظيم وقفة حاشدة مماثلة عند مدخل مدينة أم الفحم حيث حمل المشاركون الأعلام الفلسطينية وبعض اللافتات التي كتب عليها " الاحتلال مصدر الإرهاب"، "من ام الفحم هنا جنين"، كما رددوا هتافات دعم مخيم جنين و تدين عدوان الاحتلال المستمر على شعبنا.