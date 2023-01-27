الأمم المتحدة تطلق نداءً اغاثياً لدعم الشعب الفلسطيني في غزة و الضفة

أطلق مكتب المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اوتشا اليوم الجمعة نداءً انسانياً للتبرع بمبلغ 502 مليون دولار لدعم نحو 1.6 مليون مواطناً فلسطينياً من الفئات الأكثر فقراً في الأراضي الفلسطينية.

و قال ستيفان دوجاريك، الناطق الإعلامي باسم اوتشا إن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 تقدر بأن 2.1 مليون فلسطيني في جميع انحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بحاجة الى مساعدات إنسانية عاجلة، مشيراً الى أنهم يمثلون نحو 58% من سكان قطاع غزة، و ربع سكان الضفة الغربية.

و لفت الى أن الخطة تتكون من 200 مشروع ستساعد الناس على الوصول الى الخدمات الأساسية، كالماء و الغذاء و الصحة و التعليم، بالإضافة الى سبل كسب الدعم لتحسين الصحة العقلية و الجسمية.