عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدن الضفة المحتلة.

ففي نابلس، أفاد الهلال الأحمر، بإصابة نحو 52 مواطنًا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأكد الهلال الأحمر، إصابة 10 مواطنين بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل بيتا، فيما أصيب 3 مواطنين بالاختناق جراء قمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية في بيت دجن.

وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت على مدخل البلدة، عقب مسيرة غاضبة انطلقت بعد صلاة الجمعة بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، تنديدا بالمجزرة التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا في جنين ومخيمها، وأدت إلى استشهاد 9 مواطنين وجرح آخرين.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح المنازل، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق

وفي كفر قدوم، أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي انطلقت تنديدا بالمجزرة التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا في جنين ومخيمها، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها ثلاثة مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق.

وفي بيت لحم، أصيب اليوم الجمعة، عدد من المواطنين بالاختناق، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شهدتها بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

ووفق المصادر المحلية، فقد تركزت المواجهات في منطقة خربة تقوع على المدخل الغربي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق عولجوا ميدانيا.

أما في بلدة الرام، فقد أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وأشارت المصادر المحلية، إلى أن المواجهات اندلعت عقب الانتهاء من تشييع جثمان الشهيد يوسف محيسن (22 عاما).

وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وارتقى أمس الخميس 10 شهداء خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين وهو الاقتحام الأضخم والأوسع منذ الاجتياح الكبير عام 2002، لتنال مدينة جنين الحصة الأكبر من عدد الشهداء حيث ارتفع أمس عدد شهداء مدينة جنين المحتلة لـ19 شهيداً.