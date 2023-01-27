الجهاد: مستعدون للذهاب إلى جولة قتال مفتوحة ولن نتخلى عن حماية شعبنا

قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب، إن ما فعلته المقاومة الفلسطينية الليلة الماضية ليس ردًا إنما هو رسالة، قالت نصفها المقاومة، أما النصف الثاني فقالته الجماهير الفلسطينية اليوم التي خرجت في قطاع غزة من شماله إلى جنوبه لتؤكد التفافها حول المقاومة وتؤكد على الحق المشروع للمقاومة في الدفاع عن كل أبناء الشعب الفلسطيني، ولذلك على العدو الإسرائيلي أن يعي هذه الرسالة جيدا."

واضاف شهاب في تصريحات خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "نحن مستعدون للذهاب إلى جولة قتال مفتوحة وضارية وقاسية على العدو إذا ما استمرت الحرب التي تستهدف شعبنا في الضفة الغربية والقدس".

وتابع: "نحن لن نتخلى عن واجبنا المقدس في حماية وصون الدم الفلسطيني وحماية الإنسان الفلسطيني، هذا هو التزامنا الأوحد أمام كل العالم، فان التزامنا الوحيد هو بحماية الشعب الفلسطيني والتصدي للعدوان".