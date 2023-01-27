القيادي الأخرس: غزة تمثل رأس حربة المقاومة وهي سند للمقاومة بالضفة

أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في جنين ماهر الأخرس، أن غزة تمثل رأس حربة المقاومة الفلسطينية وهي سند للمقاومة بالضفة.

وقال الأخرس في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن الاحتلال يحسب مليون حساب لغزة وتحركها، مشيرا إلى أن غزة دائما ما تمنحنا المعنويات العالية، وتشكل حالة ردع وإرهاب للاحتلال.

وأضاف أن العلاقة بين حركتي "الجهاد وحماس" علاقة الجسد الواحد، والمقاومة بمشروعها الشامل هي كلمة واحدة وجسد واحد وهم واحد.

وشدد القيادي الأخرس، على أن "المقاومة على تواصل دائم، وجميع المقاومين في جنين يعملون على قدم وساق في تحرك مشترك وتشاور دائم، ودافعهم محبتهم وحرصهم على مخيم جنين".