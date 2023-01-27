د. زقوت: العدو الصهيوني فشل بفرض معادلة الاستفراد بساحة من الساحات

اكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي سمير زقوت، ان العدو الصهيوني فشل في فرض معادلته المتمثلة بالاستفراد في كلِ ساحةٍ على حدى.

وقال زقوت خلال مسيرة مركزية دعت لها حركة الجهاد بغزة: "فلسطين كلها ساحة قتال واحدة بالنسبة لنا وجنين ردت الصاع صاعين".

واضاف :جنين ومخيمها وكتيبتها عنوان كبير للمقاومة وفلسطين كلها ساحة واحدة".

وتابع القيادي في الجهاد:" جنين أضحت مدرسة وأنموذجاً في مقاومة ومقارعة العدو الإسرائيلي".

ووجه زقوت التحية لجنين وأهلها الصابرين، الثابتين، الصامدين في وجه العدوان الإسرائيلي.

وتابع :"المقاتلون في حالة وحدة ونستذكر هنا ما قاله مسؤول الدائرة العسكرية القائد أكرم العجوري".

واشار زقوت الى انه لا فرق بين القسام والسرايا وشهداء الأقصى، فهم جميعاً في حالة وحدة ميدانية ضد العدو وقطعان مستوطنيه.