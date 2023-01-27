مظاهرات حاشدة في مختلف محافظات غزة نصرة لجنين وكتيبتها السمراء

انطلقت بعد صلاة، ظهر اليوم الجمعة، مسيرات جماهيرية حاشدة في جميع محافظات قطاع غزة، دعمًا واسنادًا لشعبنا في مخيم وكتيبتها السمراء التي قدمت خيرة ابناءها.

وجاءت المسيرات الحاشدة بدعوة من حركة الجهاد الاسلامي نصرة لمدينة جنين وكتيبتها بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال امس.

وشارك في المسيرات الحاشدة أبناء وقادة المقاومة يتقدمهم أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وقادة فصائل العمل الوطني في قطاع غزة.

وردد المشاركون في المسيرات شعارات غاضبة تؤكد على حالة الغضب والسخط لما جرى في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.