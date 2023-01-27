سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 27-1-2023 جميع العيارات ، ولقد عكف فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة على وضع الأسعار الجديدة التي توصلكم بصورة مباشرة إلى أسعار الذهب في سوريا حيث نجدد كل ما هو جديد يوميا وننشرها عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لتعميم الفائدة وحتى يتمكن الجميع من معرفة الأسعار وفقا لتعاملات وكل ما عليكم الان هو المتابعة .
سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 27-1-2023
ولقد سجل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :
الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية
عيار 24 بيع 403,429 شراء 402,857
عيار 22 بيع 369,810 شراء 369,286
عيار 21 بيع 353,000 شراء 352,500
عيار 18 بيع 302,571 شراء 302,143
عيار 14 بيع 235,333 شراء 235,000
عيار 12 بيع 201,714 شراء 201,429
الاونصة بيع 12,546,629 شراء 12,528,857
الجنيه الذهب بيع 2,824,000 شراء 2,820,000
الكيلو بيع 403,428,571 شراء 402,857,143
سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21
كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي :
الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 155,669 ليرة $61.96
سعر الذهب عيار 22 142,698 ليرة $56.80
اسعار الذهب عيار 21 136,214 ليرة $54.22
اسعار الذهب عيار 18 116,754 ليرة $46.47
سعر الذهب عيار 14 90,808 ليرة $36.14
سعر الذهب عيار 12 77,835 ليرة $30.98
اسعار أوقية الذهب 4,841,318 ليرة $1,927
اسعار جنيه الذهب 1,089,712 ليرة $433.74
اسعار كيلو الذهب 155,669,378 ليرة $61,961
سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء
سعر الذهب في سويا اليوم عيار 18
ولقد سجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي :
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
26 يناير 156,013 136,514 117,011 91,008 78,006
25 يناير 157,283 137,626 117,964 91,749 78,642
24 يناير 156,578 137,009 117,436 91,338 78,289
23 يناير 156,044 136,541 117,035 91,026 78,022
22 يناير 155,704 136,244 116,780 90,828 77,852
21 يناير 155,699 136,240 116,776 90,825 77,849
20 يناير 155,765 136,298 116,826 90,863 77,883
19 يناير 156,283 136,751 117,214 91,165 78,141
18 يناير 153,822 134,597 115,368 89,730 76,911
17 يناير 154,274 134,993 115,707 89,993 77,137
وفي نهاية المقالة التي حرص الفريق على كتابتها بخصوص سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 27-1-2023 جميع العيارات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .