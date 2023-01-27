سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 27-1-2023 جميع العيارات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:36 ص
27 يناير 2023
سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 27-1-2023 جميع العيارات
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سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 27-1-2023 جميع العيارات ، ولقد عكف فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة على وضع الأسعار الجديدة التي توصلكم بصورة مباشرة إلى أسعار الذهب في سوريا حيث نجدد كل ما هو جديد يوميا وننشرها عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لتعميم الفائدة وحتى يتمكن الجميع من معرفة الأسعار وفقا لتعاملات وكل ما عليكم الان هو المتابعة .

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 27-1-2023

ولقد سجل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة     سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24  بيع 403,429 شراء 402,857

عيار 22  بيع 369,810 شراء 369,286

عيار 21  بيع 353,000 شراء 352,500

عيار 18  بيع 302,571 شراء 302,143

عيار 14  بيع 235,333 شراء 235,000

عيار 12  بيع 201,714 شراء 201,429

الاونصة  بيع 12,546,629 شراء 12,528,857

الجنيه الذهب         بيع 2,824,000 شراء 2,820,000

الكيلو      بيع 403,428,571 شراء 402,857,143

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 27-1-2023

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي :

الوحدة     ليرة سورية           دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24          155,669 ليرة     $61.96

سعر الذهب عيار 22           142,698 ليرة     $56.80

اسعار الذهب عيار 21          136,214 ليرة     $54.22

اسعار الذهب عيار 18          116,754 ليرة     $46.47

سعر الذهب عيار 14           90,808 ليرة       $36.14

سعر الذهب عيار 12           77,835 ليرة       $30.98

اسعار أوقية الذهب  4,841,318 ليرة  $1,927

اسعار جنيه الذهب   1,089,712 ليرة  $433.74

اسعار كيلو الذهب   155,669,378 ليرة          $61,961

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 27-1-2023

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء 

سعر الذهب في سويا اليوم عيار 18

ولقد سجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي :

اليوم       عيار 24  عيار 21  عيار 18  عيار 14  عيار 12

26 يناير  156,013           136,514           117,011           91,008 78,006

25 يناير  157,283           137,626           117,964           91,749 78,642

24 يناير  156,578           137,009           117,436           91,338 78,289

23 يناير  156,044           136,541           117,035           91,026 78,022

22 يناير  155,704           136,244           116,780           90,828 77,852

21 يناير  155,699           136,240           116,776           90,825 77,849

20 يناير  155,765           136,298           116,826           90,863 77,883

19 يناير  156,283           136,751           117,214           91,165 78,141

18 يناير  153,822           134,597           115,368           89,730 76,911

17 يناير  154,274           134,993           115,707           89,993 77,137

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 27-1-2023

وفي نهاية المقالة التي حرص الفريق على كتابتها بخصوص سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 27-1-2023 جميع العيارات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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