سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 27-1-2023 جميع العيارات ، ولقد عكف فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة على وضع الأسعار الجديدة التي توصلكم بصورة مباشرة إلى أسعار الذهب في سوريا حيث نجدد كل ما هو جديد يوميا وننشرها عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لتعميم الفائدة وحتى يتمكن الجميع من معرفة الأسعار وفقا لتعاملات وكل ما عليكم الان هو المتابعة .

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 27-1-2023

ولقد سجل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 403,429 شراء 402,857

عيار 22 بيع 369,810 شراء 369,286

عيار 21 بيع 353,000 شراء 352,500

عيار 18 بيع 302,571 شراء 302,143

عيار 14 بيع 235,333 شراء 235,000

عيار 12 بيع 201,714 شراء 201,429

الاونصة بيع 12,546,629 شراء 12,528,857

الجنيه الذهب بيع 2,824,000 شراء 2,820,000

الكيلو بيع 403,428,571 شراء 402,857,143

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي :

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 155,669 ليرة $61.96

سعر الذهب عيار 22 142,698 ليرة $56.80

اسعار الذهب عيار 21 136,214 ليرة $54.22

اسعار الذهب عيار 18 116,754 ليرة $46.47

سعر الذهب عيار 14 90,808 ليرة $36.14

سعر الذهب عيار 12 77,835 ليرة $30.98

اسعار أوقية الذهب 4,841,318 ليرة $1,927

اسعار جنيه الذهب 1,089,712 ليرة $433.74

اسعار كيلو الذهب 155,669,378 ليرة $61,961

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء

سعر الذهب في سويا اليوم عيار 18

ولقد سجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

26 يناير 156,013 136,514 117,011 91,008 78,006

25 يناير 157,283 137,626 117,964 91,749 78,642

24 يناير 156,578 137,009 117,436 91,338 78,289

23 يناير 156,044 136,541 117,035 91,026 78,022

22 يناير 155,704 136,244 116,780 90,828 77,852

21 يناير 155,699 136,240 116,776 90,825 77,849

20 يناير 155,765 136,298 116,826 90,863 77,883

19 يناير 156,283 136,751 117,214 91,165 78,141

18 يناير 153,822 134,597 115,368 89,730 76,911

17 يناير 154,274 134,993 115,707 89,993 77,137

وفي نهاية المقالة التي حرص الفريق على كتابتها بخصوص سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 27-1-2023 جميع العيارات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .