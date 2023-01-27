الخارجية الإيرانية: الهجمة الوحشية على مخيم جنين تستوجب تحركاً دولياً

طالب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، بضرورة التحرك الفوري من المجتمع الدولي والدول الإسلامية ضد كيان الاحتلال الصهيوني.

وقال عبد اللهيان في تغريدة له على تويتر، مساء أمس الخميس:" أن الهجمة الوحشية للقوات الإسرائيلية على مخيم جنين تستوجب تحركا فوريا من المجتمع الدولي".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "إن خندق جنين صامد للمقاومة ومن المستحيل التراجع عنه".

الجدير بالذكر أنه، أمس الخميس، اقتحم جيش الاحتلال الصهيوني مدينة ومخيم جنين، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع المقاومين، وأطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى الى استشهاد 10 شبان.