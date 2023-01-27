رسومات نادرة لـ"حكايات لافونتين" تباع بمبلغ ضخم..!

تُعد نسخة الرسام جان باتيست أودري من أفضل الرسوم التوضيحية النادرة لكتاب "حكايات لافونتين"، التي قد يصل عمرها لنحو 300 سنة..

وكانت بيعت هذه النسخة النادرة والفريدة من الرسومات التوضيحية لـ "حكايات لافونتين" في مدينة نيويورك، أمس الأربعاء، مقابل 2,7 مليون دولار، في مزاد نظمته دار "كريستيز".

ويُشار إلى أنه تتألف هذه النسخة الثمينة بالنسبة لعشاق الكتب من ألبوم سميك، مكوّن من 138 رسماً مع مناظر طبيعية مفصَّلة، مؤطَّر بمخطط أزرق، وكل واحدة من هذه الرسوم توضح إحدى القصص الشهيرة للكاتب والشاعر الفرنسي جان دي لا فونتين، بينها "الزيز والنملة" و"الغراب والثعلب".

وجان باتيست أودري (1686-1755)، هو رسام البلاط الفرنسي في عهد لويس الـ15، قد أنجز هذه الأعمال في أوائل ثلاثينيات القرن الـ18 بالفرشاة والحبر الأسود، لكن لم يتم تجميعها على الفور.

ومن جانبه، أوضح المسؤول الدولي عن الرسوم القديمة لدى دار "كريستيز"، ستين ألستين، لوكالة "فرانس برس"، إن المجموعة تضمّ "جزءاً واحداً بحالته الأصلية لرسوم توضيحية أنجزها أودري لـ’حكايات لا فونتين‘"، لافتاً إلى أنّ الجزء الثاني كان موجوداً، ولكن "تمّ تشتيته وتوزيعه بين المجموعات والمتاحف.