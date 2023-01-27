"القسام" تعلن تصديها للطيران الحربي الصهيوني بسماء غزة بصواريخ أرض-جو والمضادات الأرضية

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، فجر اليوم الجمعة 27-1-2023، عن تصديها للطيران الحربي الصهيوني بسماء غزة بصواريخ أرض-جو والمضادات الأرضية.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب: "تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام أن دفاعاتها الجوية تصدت فجر اليوم الجمعة 27-01-2023م للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية".

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الجمعة 27-1-2023، سلسلة غارات جوية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، فيما تصدت المقاومة لهذه الطائرات بالأسلحة المناسبة.