11 قتيلاً بهجوم صاروخي روسي على أوكرانيا

شنت القوات الروسية، أمس الخميس، هجوماً صاروخياً على أنحاء عدّة في أوكرانيا، حيث أوقع القصف 11 قتيلا و11 جريحا على الأقلّ وتسبّب بانقطاعات في التيار الكهربائي.

جاءت هذه التطورات الميدانية في أوكرانيا، في أعقاب إعلان واشنطن وبرلين عزمهما على تزويد كييف دبابات ثقيلة.

وبدوره، طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، بتزويد بلاده بهذه الدبابات في أسرع وقت، فيما حذّرت وزارة الدفاع الأوكرانية من أنّ القوات الروسية "المتفوّقة عدديا" في شرق البلاد "تكثّف" القتال.

وعلى صعيد المواجهات في باخموت شرقي البلاد، أعربت إحدى الطبيبات الخميس لوكالة فرنس برس "عن أسفها للتسويف الغربي بشأن الدبابات، معتبرة أنّ الضوء الأخضر كان يجب إعطاؤه في وقت سابق ولكمية أكبر من هذا العتاد النوعي".

جدير ذكره أنه قُتل 11 شخصا على الأقلّ وأصيب 11 آخرون في الضربات التي استهدفت في أوكرانيا، بحسب ما أفاد المتحدّث باسم أجهزة الإسعاف، أولكسندر خورونيجي، الذي أشار إلى أنّ الضرر الأكبر وقع في منطقة كييف.