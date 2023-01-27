سلمي: رسالة المقاومة بغزة تؤكد استعدادها وعدم تفريطها بالدم الفلسطيني وجنين لها سيفها المُشرع

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي، اليوم الجمعة 27-1-2023، أن رسالة المقاومة من غزة حملت تأكيداً على استعداد المقاومة، وعدم تفريطها بالدم الفلسطيني وهي تحذير واضح للعدو بأنها لن تتردد في اتخاذ قرار المواجهة.

وقال سلمي في تصريحات صحفية وصلت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": " فعل منتصف الليل، وما تبعه، هو شطر من الرسالة وعلى العدو أن يحذر، فالدم الفلسطيني ليس رخيصاً وجنين والقدس لهما سند وسيف مشرع".

وأضاف :" المقاومة حق مشروع لشعبنا الذي يدافع عن نفسه، ويتمسك بوحدته و يحاول العدو أن ينال منها عبر سياسة "الاستفراد" التي يتبعها من خلال العدوان والحصار".

وتابع سلمي قائلاً: " إن وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة مقاومته تمثل ركناً حصيناً، والقدس وجنين وغزة ونابلس والخليل وصفد والرملة والنقب والناصرة وكل مدن فلسطين هي ساحة فعل ونضال واحدة".

وإليكم نص التصريح:

الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي:

▪️ المقاومة حق مشروع لشعبنا الذي يدافع عن نفسه، ويتمسك بوحدته و يحاول العدو أن ينال منها عبر سياسة "الاستفراد" التي يتبعها من خلال العدوان والحصار.

▪️ إن رسالة المقاومة من غزة حملت تأكيداً على استعداد المقاومة، وعدم تفريطها بالدم الفلسطيني وهي تحذير واضح للعدو بأنها لن تتردد في اتخاذ قرار المواجهة.

▪️ إن وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة مقاومته تمثل ركناً حصيناً ، والقدس وجنين وغزة ونابلس والخليل وصفد والرملة والنقب والناصرة وكل مدن فلسطين هي ساحة فعل ونضال واحدة.

▪️ فعل منتصف الليل ، وما تبعه، هو شطر من الرسالة وعلى العدو أن يحذر، فالدم الفلسطيني ليس رخيصاً وجنين والقدس لهما سند وسيف مشرع .

رحم الله شهداءنا الأبرار وعهداً ألا يذهب دمهم هدراً.

الجمعة 5 رجب 1444هـ، 27 يناير 2023م