أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 27-1-2023

يستحوذ الذهب على اهتمام شريحة كبيرة من المتابعين الذين يسعون باستمرار لمعرفة كافة التغييرات التي تطرأ على أسعاره في الأسواق.

ونحرص في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كل جديد فيما يتعلق بأسعار الذهب المتداولة في الأسواق المحلية في فلسطين اليوم الجمعة.

وفي الجدول التالي نقدم لكم سعر الذهب في فلسطين، اليوم الجمعة 27-1-2023 من مختلف العيارات المتداولية، وهي كما يلي:

عيار الذهب السعر بالشيكل السعر بالدولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 212.17 شيكل $62.10

سعر الذهب عيار 22 194.49 شيكل $56.92

اسعار الذهب عيار 21 185.65 شيكل $54.34

اسعار الذهب عيار 18 159.13 شيكل $46.57

سعر الذهب عيار 14 123.77 شيكل $36.22

سعر الذهب عيار 12 106.08 شيكل $31.05

اسعار أوقية الذهب 6,598 شيكل $1,931

اسعار جنيه الذهب 1,485 شيكل $434.69

اسعار كيلو الذهب 212,168 شيكل $62,096



